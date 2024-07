Krabbendam: 'San Diego FC wil na Hirving Lozano nog grotere naam uit de Eredivisie oppikken'

Meerdere clubs zijn op dit moment geïnteresseerd in de diensten van , maar daar lijkt het Amerikaanse San Diego FC zich nu bij te gaan voegen. Dat meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Hirving Lozano tekende al eerder een contract bij de ambitieuze club, waar hij - vanwege een compleet ander speelschema in de VS - pas in de winter naar toe zal vertrekken. De PSV'er voetbalt de komende maanden dus nog in Eindhoven en de risico's op een blessure liggen bij de kopende partij, San Diego dus.

Maar na Lozano wil de club uit Californië nog een grote Mexicaanse ster uit de Eredivisie ophalen, volgens Feyenoord-watcher Krabbendam. Concrete acties zouden nog niet zijn ondernomen door San Diego, maar die kunnen we wel binnenkort verwachten. De Amerikaanse club is nog jong: in 2023 werd San Diego pas opgericht en doet volgend jaar pas voor het eerst mee in de MLS. Volgens Transfermarkt beschikt de club nog maar over 4 (!) spelers.

AC Milan is momenteel ook aan het kijken naar de spits van Feyenoord, die een teleurstellende tweede seizoenshelft beleefde en onlangs zonder doelpunt met Mexico op de Copa America werd uitgeschakeld. Naar verluidt willen ook Tottenham Hotspur, Atlético Madrid en Spartak Moskou de handtekening van de spits onder een contract zien.

