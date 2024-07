Krankzinnig moment: Morata loopt ná de wedstrijd lelijke blessure op en verlaat veld in tranen

Een bizar moment na de halve finale tussen Spanje en Frankrijk op het EK. Stewards renden af op een supporter die het veld op was gekomen, maar daarbij gleed iemand onbedoeld onderuit. Het zou gaan om een steward of een fotograaf.

Morata, een basisspeler in vijf van de zes wedstrijden die Spanje dit EK speelde, had zichtbaar pijn na de actie van de beveiliger. Hij greep naar zijn knie, hinkte over het veld en liep huilend van het veld. Mogelijk staat zijn deelname aan de finale nu op het spel.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. 🤦‍♂️ #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h — Ned Ozkasim (@nedoz9) July 9, 2024

Haal je de finale, krijg je na afloop een lelijke tik van een beveiliger. #Morata #spafra pic.twitter.com/LckodjSKen — Joost Nederpelt (@JoostNederpelt) July 9, 2024

🚨🚨 Morata seems to have picked up a knee injury after a cameraman collided with him during the celebrations.pic.twitter.com/SOBgrvtF94 — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) July 9, 2024