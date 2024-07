Kylian Mbappé verklaart opvallend moment in rust van de verlenging bij Portugal - Frankrijk

vroeg vrijdagavond in de rust van de verlenging tijdens de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland zelf om een wissel. Dat vertelde de aanvoerder van Les Bleus na afloop in de mixed-zone aan de aanwezige journalisten.

Het is vooralsnog niet het toernooi van Mbappé. De kersverse aanvaller van Real Madrid miste in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een enorme kans op de 0-2 en brak een paar minuten later zijn neus. Daardoor moest hij het duel met Oranje aan zich voorbij laten gaan. In de derde wedstrijd tegen Polen was hij ‘gewoon’ weer van de partij, maar wel met een masker op zijn gezicht. Mbappé trof in dat duel raak vanaf elf meter, maar kon niet voorkomen dat Frankrijk slechts een punt pakte en daardoor aan de zware kant van het schema terechtkwam.

De Fransen overleefden de achtste finale tegen België en vrijdagavond ook de kwartfinale tegen Portugal, maar hebben dat niet te danken aan hun aanvoerder. Mbappé kwam tegen de Belgen al opvallend weinig in het spel voor en tegen de Portugezen ging hij in de rust van de verlenging zelfs naar de kant. Opvallend, omdat hij normaal gesproken een vaste strafschopnemer is. Maar Mbappé had niet meer de energie om nóg een kwartier door te gaan. “Aan het einde van de reguliere speeltijd hadden we al met de coach gesproken”, wordt Mbappé geciteerd door Get French Football News. “We besloten het te proberen, maar tijdens de rust (van de verlenging, red.) vertelde ik hem (Didier Deschamps, red.) dat ik te moe was.”

Mbappé denkt dat zijn wissel op dat moment de beste beslissing was. “Ik denk dat je daar overheen moet stappen. Als aanvoerder moet je vooral altijd betrokken blijven en er zijn voor je teamgenoten. Ik heb vóór eindtoernooien altijd gezegd dat wat er ook gebeurt, het belangrijkste is dat we winnen. Mensen dachten dat het een grap was, maar hier zijn we dan. Ik heb maar één doelpunt gescoord, maar we staan in de halve finale en ik ben nog steeds erg blij”, aldus de kapitein van de Franse nationale ploeg, die op het EK nog geen ‘normaal’ doelpunt maakte. Een Oostenrijks eigen doelpunt en een strafschop van Mbappé verzorgden de productie in de groepsfase, terwijl het been van Jan Vertonghen het verschil maakte tijdens de ontmoeting tussen Frankrijk en België in de achtste finales.

Mbappé heeft het moeilijk

Bondscoach Didier Deschamps werd na afloop van het treffen tussen Portugal en Frankrijk uiteraard gevraagd naar de situatie van Mbappé. De nieuwe ster van Real Madrid slaagt er dit toernooi maar niet in zijn niveau te halen. “Kylian is altijd eerlijk geweest tegen mij en de groep, dus het was niet meer dan normaal om wat vers bloed in te brengen”, zo klonk het namens Deschamps op de persconferentie. Volgens de keuzeheer is Mbappé ‘duidelijk vermoeid’. “Fysiek is het niet makkelijk door alles wat hij heeft meegemaakt en alle inspanningen die hij heeft geleverd. Hij weet dat hij niet op de top van zijn kunnen zit.” Een goede Mbappé zal Frankrijk wel nodig hebben om na de finale van het WK 2022 in Qatar óók de eindstrijd van het EK te bereiken. Dinsdag speelt het de halve finale tegen Spanje.

