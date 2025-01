Voormalig Eredivisiekeeper blundert, Kylian Mbappé profiteert dankbaar

heeft woensdagavond kinderlijk eenvoudig de 3-0 kunnen maken in het Champions Leagueduel tussen Real Madrid en Red Bull Salzburg. De Franse steraanvaller profiteerde vlak na rust van een enorme fout van doelman , die we in Nederland nog kennen van zijn periode bij Heracles Almelo.

Blaswich (33) was vanaf 2018 vier seizoenen lang een betrouwbare pion in Almelo en verkaste in 2022 naar RB Leipzig. Daar kwam hij als tweede keus achter de Hongaar Péter Gulácsi binnen, maar toen zijn concurrent geblesseerd raakte greep de Duitser zijn kans. Blaswich zou in twee seizoenen uiteindelijk 64 wedstrijden voor Leipzig keepen, maar werd afgelopen zomer verhuurd aan Red Bull Salzburg - dat natuurlijk dezelfde eigenaar heeft.

Op bezoek bij Real Madrid beleeft Blaswich niet zijn beste avond. De Koninklijke stond bij rust al met 2-0 voor door twee treffers van de Braziliaan Rodrygo. Vlak na de thee wilde Blaswich een terugspeelbal aannemen maar werd de keeper verrast door de instormende Mbappé, die hem de bal wist te ontfutselen en daarna in een leeg doel de 3-0 kon binnenschieten. Even later werd het er niet beter op toen Vinícius Junior ook de 4-0 in Madrileens voordeel aan wist te tekenen.

𝐎𝐞𝐟𝐟𝐟𝐟 keepertje 😬

