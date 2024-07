Mbappé vroeg tijdens het EK om het shirt van een speler die Frankrijk veel pijn deed

De ster van is snel rijzende. De zaterdag 17 jaar geworden aanvaller brak in het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van FC Barcelona, veroverde een basisplaats in de Spaanse nationale ploeg en is dit Europees Kampioenschap een van de grote smaakmakers. Ook is fan van de dribbelaar. De kersverse aanwinst van Real Madrid vroeg na afloop van de halve finale tussen Spanje en Frankrijk zelfs om het shirt van Yamal.

Wie Yamal ziet voetballen, vergeet bijna dat hij nog altijd heel jong is. De aanvaller van FC Barcelona blaast vandaag (zaterdag) zeventien kaarsjes uit en speelt zondagavond met Spanje de finale van het EK tegen Engeland. Yamal debuteerde op 8 september 2023 in de nationale ploeg en heeft inmiddels al dertien interlands op zijn naam staan. Tijdens dit EK begon hij alleen in de laatste groepswedstrijd tegen Albanië, toen Spanje zich al had geplaatst voor de volgende ronde, op de bank. Met drie assists en een schitterende treffer tegen Frankrijk heeft hij een groot aandeel in het Spaanse succes in Duitsland.

Mbappé is eveneens onder de indruk van de jonge dribbelaar. Dat blijkt wel uit het feit dat de aanvoerder van de Franse nationale ploeg en de topaanwinst van Real Madrid na afloop van de onderlinge ontmoeting in de halve finale van het EK om zijn shirt vroeg. Dat vertelt Yamal in een uitgebreid interview met Marca. “Mbappé vroeg erom. Nou ja, een kitman in de kleedkamer”, zo klinkt het. Mbappé is zeker niet de enige die het shirtje van Yamal aan zijn collectie wilde toevoegen. Ook Federico Chiesa had na afloop van het groepsduel tussen Spanje en Italië zijn oog laten vallen op het tenue van de Spanjaard. “Als Mbappé mij erom vraagt, geef ik het hem. Geen probleem”, aldus Yamal, die zelf even niet lijkt te weten welke shirts hij heeft gekregen. “Toen we van Frankrijk wonnen, dacht ik alleen aan de finale. Je bent zo opgewonden dat je het niet meer weet.”

Groot feest in Madrid

Spanje kwam in de halve finale tegen Frankrijk al vroeg op achterstand, maar stelde binnen de kortste keren orde op zaken. Yamal schoot zijn land op schitterende wijze naast de Fransen, waarna Dani Olmo een paar minuten later voor de voorsprong en uiteindelijk ook de eindstand zorgde. Daardoor spelen Spanje en Yamal zondagavond de finale tegen Engeland. Een overwinning zou een prachtig verjaardagscadeau zijn. “Ik zei tegen mijn moeder dat als we winnen, ik geen cadeau wil. Ik wil het gewoon vieren in Madrid met mijn teamgenoten. Dat is het. Het kan gek zijn met de menigte. Iedereen zou gek worden vanaf het vliegveld!”, durft Yamal alvast te dromen.

De finale tussen Spanje en Engeland begint zondagavond om 21.00 uur in Berlijn. Yamal wordt uiteraard aan de aftrap verwacht. Lees hier meer over de vermoedelijke opstellingen.

