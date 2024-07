Vermoedelijke opstellingen Spanje en Engeland: twee wijzigingen in de EK-finale

Na twee meeslepende halve finales maakt Europa zich op voor het slotstuk van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Spanje rekende dinsdagavond af met Frankrijk, Engeland dompelde een dag later Nederland in diepe rouw. Zondag staat in Berlijn zodoende de finale tussen Spanje en Engeland op het programma. Wat zijn de vermoedelijke opstellingen van beide landen?

Spanje

De formatie van bondscoach Luis de la Fuente werd voorafgaand aan het EK zeker niet gerekend tot de topfavorieten voor de eindzege, maar is voor zondag de gedoodverfde winnaar. Na de zeges op Kroatië, Italië en Albanië in de groepsfase, moesten in de knock-outfase ook Georgië, Duitsland en Frankrijk eraan geloven. Er staat vooralsnog geen maat op Spanje, dat na de teleurstellende prestaties tijdens de voorgaande eindtoernooien gebrand was op eerherstel.

De la Fuente heeft Spanje weer op de kaart gezet. Zelfs zonder sterkhouders Dani Carvajal, Robin Le Normand en Pedri kon Frankrijk niet winnen van La Furia Roja. Pedri moest na zijn vroege wissel tegen Duitsland een streep zetten door het restant van het toernooi, maar Carvajal en Le Normand zijn na hun schorsing tegen Frankrijk weer inzetbaar. Gianluca Di Marzio verwacht dat beiden terugkeren in de basis. Dat gaat ten koste van Jesús en Nacho. De la Fuente doet voor de rest een beroep op dezelfde namen als in de halve finale tegen de Fransen.

Vermoedelijke opstelling Spanje: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams.

Engeland

‘It’s coming home’, klinkt het al weken in Duitsland, maar Engeland zal tegen Spanje toch echt véél beter voor de dag moeten komen dan in de voorgaande wedstrijden. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in de eerste helft tegen Oranje weliswaar de bovenliggende partij, maar liet na de pauze nog maar bar weinig zien. Het was uiteindelijk invaller Ollie Watkins die in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het verschil maakte.

De verwachting is desondanks dat Southgate zijn elftal zondagavond ongewijzigd het veld van het Olympiastadion in Berlijn in stuurt. De keuzeheer, die na het toernooi voor de keuze staat of hij wel of niet wil aanblijven bij de FA, bracht tegen Nederland Luke Shaw meteen na rust voor Kieran Trippier, maar laatstgenoemde lijkt tegen Spanje ‘gewoon’ weer te mogen starten. Dat geldt dus ook voor de andere tien halve finale-namen.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane.

