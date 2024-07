Lang kijkt terug op ‘zwarte periode’ bij PSV: ‘Het was verschrikkelijk’

hoopt dit seizoen bij PSV fit te blijven. De vleugelaanvaller van de landskampioen kampte het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen met een hamstringblessure. In gesprek met ESPN geeft Lang aan dat het blessureleed voor hem heel lastig was.

Lang speelde op 27 januari zijn laatste officiële duel voor PSV en maakte afgelopen dinsdag eindelijk zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Voor dit seizoen heeft de 25-jarige aanvaller een duidelijk doel. “Mijn doel is om dit seizoen fit te blijven. Het is de eerste keer dat ik zo’n jaar heb meegemaakt. Ik heb leren beseffen hoe gezegend je bent als je ‘gewoon’ fit blijft”, aldus Lang.

De tienvoudig international van het Nederlands elftal beseft echter dat het nog even duurt voordat hij echt weer volledig fit is. “We gaan stap voor stap. Ik heb geduld, de trainers hebben geduld, dus de mensen thuis moeten ook nog even geduld hebben”, vertelt Lang. “Je hebt ook nog wedstrijdfit, dat is weer iets heel anders. Tuurlijk voelt dit als een opluchting, maar over drie weken begint het seizoen officieel. Dat is veel zwaarder, vooral met de druk die er straks komt kijken in het stadion”, is de vleugelaanvaller reëel.

Lang geeft aan dat hij niet graag praat over zijn blessureleed. “Het is heel moeilijk om over te praten, als ik eerlijk ben. Het was verschrikkelijk, een zwarte periode”, aarzelt Lang. “Uiteindelijk moet je alles zelf doen. Ik heb een mental coach en ik heb het geluk dat ik mentaal sterk genoeg ben, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds heel moeilijk is”, beseft hij.

