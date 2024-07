Laporta onthult jacht op EK-smaakmaker en komt met heugelijk nieuws voor Barcelona-fans

FC Barcelona heeft zijn zinnen gezet op Nico Williams, zo bevestigt Joan Laporta in gesprek met Catalunya Ràdio. Volgens de voorzitter van de Catalanen heeft de club voldoende middelen beschikbaar om een van de smaakmakers van het EK te kunnen betalen. Ook zal de algemene financiële situatie van de club spoedig verbeteren.

“Er komt goed nieuws op sportief gebied, binnenkort zullen we dingen bekendmaken”, zo vertelt Laporta, geciteerd door SPORT. Daarmee doelt hij op de komst van Williams van Athletic Bilbao, wat de Catalanen volgens de voorzitter kunnen betalen. “We kunnen het ons momenteel veroorloven om Nico Williams vast te leggen. Het ligt nu bij de speler zelf.”

Vervolgens komt Laporta met nog meer goed nieuws voor de fans van Barcelona. “We zullen binnenkort kunnen aankondigen waaraan we allemaal hebben gewerkt. We zullen in ieder geval snel terugkeren naar een niveau dat voldoet aan Financial Fair Play”, stelt hij.

Barça bevindt zich al langere tijd in financiële problemen. Zo konden de Catalanen lange tijd nieuwe trainer Hansi Flick, zijn technische staf en meerdere spelers niet inschrijven voor het komende seizoen door een gebrek aan geld. De blessure van Sergiño Dest leek de club nog meer in de problemen te duwen, maar uiteindelijk vertrok hij alsnog definitief naar PSV.

