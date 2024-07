Leonne Stentler is totaal niet onder de indruk: 'Eén ongeregeld zooitje bij elkaar, extreem naïef'

Leonne Stentler is totaal niet onder de indruk van de manier van spelen van Engeland bij balverlies. De analist van de NOS liet daags voor de halve finale tussen Engeland en het Nederlands elftal een aantal fragmenten uit de achtste finale van de Engelsen tegen Zwitserland zien en denkt dat als zij dit woensdagavond herhalen, er wel degelijk kansen liggen voor Ronald Koeman en zijn manschappen.

Engeland gold voorafgaand aan de start van het EK in Duitsland samen met Frankrijk als gedoodverfde favoriet voor de eindzege. De Fransen liggen er door de 2-1 nederlaag tegen Spanje al uit, terwijl de formatie van bondscoach Gareth Southgate allesbehalve een imponerende indruk heeft achtergelaten. Het heeft zich weliswaar geplaatst voor de halve finale, maar de manier waarop spreekt boekdelen. Slechts één overwinning in de groepsfase en in zowel de achtste finale als kwartfinale tegen respectievelijk Slowakije en Zwitserland moest er een verlenging aan te pas komen en tegen de Zwitsers zelfs ook nog een strafschoppenserie.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen in balbezit valt Engeland tegen, ook bij balverlies lijkt het op de meeste momenten nergens op. Dat concludeert Stentler althans. “Los van dat ze vaak laag op het veld stonden, probeerden ze ook een soort van druk te zetten. Dat was gewoon één ongeregeld zooitje bij elkaar”, sprak Stentler dinsdagavond in Studio Fußball haar verbazing uit. “Van elkaar niet weten wat ze nou precies aan het doen waren, veel aan het doorstappen waardoor er eigenlijk heel veel ruimte ontstond voor Zwitserland om dit soort dingen te kunnen doen.” Stentler liet beelden zien van momenten waarop Engeland wel druk probeerde te zetten, maar dat maar half deed. Daardoor konden de Zwitsers zich geregeld zeer eenvoudig onder de ‘druk’ uitvoetballen.

“Als je echt de rust bewaart om dit uit te spelen, de momenten dat Engeland wel probeert wat te drukken, dan wandel je er bij wijze van spreken zo doorheen”, zo klonk het. Stentler denkt dat het Nederlands elftal met spelers als Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders voldoende kwaliteiten heeft op het middenveld om tot voetballen te komen tegen Engeland. “Ik vond het extreem naïef wat ze op sommige momenten tegen Zwitserland lieten zien. Als je dit kan laten gebeuren… Foden die er maar een beetje achteraan blijft lopen omdat ze eigenlijk niet echt een plan hebben én omdat ze vaker inzakken dan dat ze dit doen… Ik vind het heel interessant. Als je ze kan lokken om dit te doen, dan ligt er ook wel ruimte.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.