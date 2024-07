Linda de Mol weet het zeker: 'Hij gaat vlammen vanavond, voor het eerst dit toernooi!'

Linda de Mol heeft hoge verwachtingen van in de halve finale van het EK, zo heeft de presentatrice aangegeven in een video van Shownieuws. De aanvalsleider van het Nederlands elftal krijgt wegens zijn optredens de nodige kritiek, maar De Mol verwacht dat Memphis woensdagavond toe zal slaan en Oranje naar de finale van het EK zal begeleiden.

Als De Mol in een video van Shownieuws wordt gevraagd naar een voorspelling van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Engeland, reageert ze stellig: “Het wordt 3-1 voor Nederland. Die ene goal van de Engelsen komt natuurlijk van Harry Kane, een mooie kopbal. Ik denk dat Memphis Depay gaat vlammen, voor het eerst dit toernooi", stelt de zestigjarige De Mol. Ze heeft torenhoge verwachtingen van Memphis, vertelt ze tegenover Shownieuws terwijl ze op het terras zit.

"Memphis scoort twee keer en dan knalt-ie hem gewoon keihard langs de Engelse keeper, die Jordan Pickford. En die derde goal is van Gakpo of van Weghorst of van De Vrij. Daar ben ik niet helemaal uit", zegt de presentatrice lachend. "Het wordt in elk geval 3-1", stelt de presentatrice. De Mol haar dochter, sportjournaliste Noa Vahle, verwacht ook een overwinning van Oranje: “2-1 voor Nederland. Ik ben positief gestemd en hoop dat we hier tot zondag mogen blijven en lekker naar de finale gaan", zei ze dinsdagavond.