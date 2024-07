Lof voor keuze Ten Hag: ‘Dat heeft hij heel slim gedaan’

Leon ten Voorde vindt het verstandig van Erik ten Hag dat hij niet alleen René Hake, maar ook Ruud van Nistelrooij naar Manchester United heeft gehaald als assistent. Volgens de journalist moet de grote naam van laatstgenoemde afleiden van het feit dat men de voormalig trainer van Go Ahead Eagles nog niet kent in Engeland.

“Ik vind het heel slim dat hij Van Nistelrooij erbij heeft gehaald”, looft Ten Voorde Ten Hag in EK-praat op ESPN. “Icoon van de club, dat is toch een soort van buffer. Wij weten allemaal dat René Hake een uitstekende trainer is. Dat heeft hij bewezen, maar in Engeland kent niemand hem. Als hij alleen met Hake aankomt, zullen daar de wenkbrauwen gefronst worden. Nu zit Van Nistelrooij daarbij. Dan krijg je toch een andere dynamiek naar buiten toe, dus ik denk dat hij dat heel slim gedaan heeft.”

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag tekende vorige week een nieuw contract bij Manchester United. De Nederlander kende geen goed afgelopen seizoen, maar wist in de laatste wedstrijd Manchester City te verslaan in de FA Cup-finale. Uiteindelijk hebben the Red Devils ervoor gekozen om toch verder te gaan met de keuzeheer. Om voor een frisse wind te zorgen, haalde Ten Hag Van Nistelrooij en Hake als assistent-trainers naar Old Trafford, terwijl ook Jelle ten Rouwelaar aan de technische staf werd toegevoegd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS-studiogasten moeten hard lachen om nieuwe ontboezeming van Marco van Basten

Marco van Basten is als EK-analist aanwezig bij de NOS, maar zijn passie ligt al geruime tijd niet meer bij het voetbal.