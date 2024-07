Manchester City legt verrassend en fors bod neer bij PSV

Manchester City heeft een bod van een 'bedrag met zeven cijfers' neergelegd bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad. De regerend kampioen van Engeland wil aanvaller binnenhalen.

Het zou gaan om een bod van iets meer dan twee miljoen euro. Daar zitten bonussen bij inbegrepen. PSV verleent nog geen medewerking en wil een forsere transfersom zien. Het conract van Van Duiven loopt nog twee jaar door.

Artikel gaat verder onder video

Het idee is om Van Duiven vervolgens te stallen bij het Belgische Lommel, dat eveneens onderdeel is van de City Football Group. Bij PSV heeft Van Duiven weinig perspectief op veel speeltijd. Zelf staat hij wel open voor de stap naar de City Football Group.

De negentienjarige Van Duiven speelde nog geen enkele officiële wedstrijd voor PSV. Wel kwam hij al 48 keer uit voor Jong PSV (21 doelpunten) en zat hij driemaal bij de wedstrijdselectie van PSV 1. In de tweede seizoenshelft van 2023/24 werd hij gestald bij Almere City, waarvoor hij 14 keer in actie kwam (0 goals).

Door de concurrentie van Luuk de Jong en Ricardo Pepi lijkt veel speeltijd in PSV 1 er komend seizoen niet in te zitten. De spits zou momenteel 'enorm gewild' zijn op de transfermarkt en wordt 'al meerdere jaren' gevolgd door 'veel Eredivisie-clubs'. Het zou echter dus kunnen dat zijn toekomst in het buitenland ligt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV.