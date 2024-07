‘Manchester United bereikt totaalakkoord met Bayern München over transfer verdediger’

Manchester United en Bayern München zijn het eens over de transfer van , zo weet Foot Mercato. Naar verwachting maakt de club van Erik ten Hag een bedrag van zo’n 25 miljoen euro over naar het zuiden van Duitsland.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Ten Hag graag weer met Mazraoui samenwerkt en de Marokkaan naar Old Trafford wil halen. Ook West Ham United had interesse in de rechtsback. Lang leek het erop dat laatstgenoemde club met de verdediger aan de haal ging, maar op het laatste moment klapte de deal. Nu kan Mazraoui toch de overstap naar de Premier League maken, maar dan naar Manchester United.

Volgens het bovengenoemde medium is het de afgelopen dagen erg snel gegaan in de transfer van Mazraoui naar Manchester. The Red Devils zouden naar verluidt een bedrag van 25 miljoen euro gaan overmaken naar de Duitsers, die de Marokkaan twee jaar geleden transfervrij oppikten bij Ajax.

Hoewel er sprake is van een akkoord, moet de definitieve overstap van Mazraoui nog even op zich laten wachten. Manchester United moet namelijk eerst Aaron Wan-Bissaka verkopen. Daarover was de club in onderhandeling met West Ham, waarmee een akkoord werd bereikt. Alleen de verdediger zelf moet nog zijn jawoord geven aan de Londenaren, maar de verwachting is dat dit gezien het geboden salaris geen probleem zal zijn.

