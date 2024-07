‘Manchester United doet nieuw bod op voormalig PSV’er, geen invloed op transfer De Ligt’

Manchester United heeft een nieuw bod gedaan op voormalig PSV-verdediger , zo schrijft Everton-defender-Jarrad-Branthwaite-Marseille-close-Mason-Greenwood.html" tt-mode="url">The Daily Mail. De FA Cup-winnaar kijkt dus niet alleen naar , maar ook nog steeds naar de Everton-verdediger om de achterhoede te versterken.

Volgens de krant zou Manchester United een bedrag van 45 miljoen pond (omgerekend 53,2 miljoen euro) overhebben voor Branthwaite, dat met bonussen kan oplopen tot 50 miljoen pond (59,1 miljoen euro). Dit zou echter nog altijd niet voldoende zijn voor Everton, dat een duizelingwekkende som van 70 miljoen pond (82,8 miljoen euro) verlangt voor de verdediger.

Toch hoopt de club van Erik ten Hag om Everton met het nieuwe bod te overtuigen de talentvolle mandekker te laten gaan. Mocht het daarin slagen, zal er alsnog een poging worden ondernomen om Matthijs de Ligt over te nemen, terwijl ook Joshua Zirkzee binnenkort moet tekenen op Old Trafford. The Red Devils verwachten een bedrag van 43 miljoen pond (50,9 miljoen euro) over te moeten maken aan Bayern München voor de verdediger.

Om al deze transfers daadwerkelijk af te kunnen ronden, zal Manchester United eerst een speler moeten verkopen om aan de financiële eisen van de Premier League te voldoen. De voornaamste kandidaat hiervoor is de controversiële Mason Greenwood, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Getafe. De nummer acht van de Premier League zou een aanbieding van 27 miljoen pond (31,9 miljoen euro) plus een mooi doorverkooppercentage hebben ontvangen van Marseille, dat Lazio, Atlético Madrid en Valencia te snel af wil zijn.

