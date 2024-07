Ten Hag is nog niet klaar in Nederland en wil Ajax flinke tik uitdelen

Manchester United hoopt op korte termijn René Hake te presenteren als nieuwe assistent van Erik ten Hag, maar daar blijft het mogelijk niet bij. Als het aan de regerend FA Cup-winnaar ligt, dan maakt ook Jelle ten Rouwelaar de overstap naar Old Trafford. Opvallend: de voormalig doelman van NAC Breda is pas sinds twee maanden werkzaam bij Ajax als keeperstrainer. The Red Devils willen hem desondanks dolgraag toevoegen aan de technische staf van Ten Hag.

Dat meldt Voetbal International donderdagavond althans. Ten Rouwelaar is in Nederland vooral bekend om zijn periode onder de lat bij NAC. De voormalig doelman droeg weliswaar ook het shirt van onder meer FC Groningen, PSV en FC Twente, maar beleefde zijn hoogtijdagen in dienst van de club uit Breda. Voor NAC keepte hij uiteindelijk 358 wedstrijden. Hij kwam zelfs in beeld bij het Nederlands elftal, maar tot een interland kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

Ten Rouwelaar zette in 2016 een streep onder zijn keepersloopbaan en ging zich vervolgens richten op het trainersvak. Hij was als keeperstrainer al werkzaam bij NAC Breda, RSC Anderlecht en Burnley. Ten Rouwelaar ging in mei van dit jaar een samenwerking aan met Ajax, maar die lijkt niet langer dan twee maanden te gaan duren. Ten Rouwelaar heeft als keeperstrainer klaarblijkelijk een dusdanig goede indruk achtergelaten, dat Ten Hag hem dolgraag naar Engeland wil halen.

Hoewel de Fries pas sinds kort werkzaam is bij Ajax, moet de club rekening houden met een vertrek. Volgens VI ‘lijkt’ de keeperstrainer een overstap naar Manchester United wel te zien zitten. De gevallen Engelse grootmacht zal dan wel een transfersom op tafel moeten leggen. Ten Rouwelaar heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2025.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.