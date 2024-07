MARCA presenteert Nederlands-getint team met EK-revelaties

MARCA heeft met en twee Nederlanders opgenomen in het elftal met revelaties van het Europees Kampioenschap. Ook voor Feyenoord-verdediger en voormalig Ajacied is plaats in het team.

Op doel heeft MARCA gekozen voor Verbruggen als revelatie van het toernooi. “Nadat hij een van de weinige positieve punten was bij Nederland op het afgelopen EK Onder-21, overhandigde Koeman hem de sleutels van het seniorenteam, ondanks dat zijn positie onder de lat bij Brighton niet onbetwist was”, schrijft de krant. “Misschien was hij buiten het strafschopgebied twijfelachtig, maar tussen de palen maakte hij reddingen die verklaren waarom Oranje voor het eerst sinds 2004 in de halve finales stond.”

Artikel gaat verder onder video

Ook voor Reijnders heeft de Spaanse sportkrant mooie woorden over. “Weinigen denken eraan dat Frenkie de Jong niet heeft kunnen deelnemen aan het EK. Dat is voor een groot deel te danken aan de uitstekende prestaties van Tijjani Reijnders. Vooraf moest Joey Veerman de vervanger van De Jong zijn, maar na een zwak debuut haalde Koeman Reijnders wat naar achteren. Die vormde een heel interessant koppel samen met Jerdy Schouten.”

Feyenoord-verdediger Hancko speelde een uitstekend EK met Slowakije en heeft een plek in het team bemachtigd. “Hij is gewend om als centrale verdediger te spelen bij Feyenoord, maar Hancko heeft geen moeite gehad zich aan te passen aan de linksbackpositie”, schrijft de krant. “Zijn defensieve fundamenten zijn uitstekend, maar hij is bovenal een strijder.”

Daarnaast heeft MARCA ook plek ingeruimd voor drie spelers die in het verleden voor Nederlandse clubs speelden. De Georgische Georges Mikautadze (oud-Ajax), de in Nederland geboren Turk Ferdi Kadioglu (oud-NEC) en de Roemeense Andrei Ratiu (oud-ADO Den Haag) konden op een uitverkiezing rekenen.

MARCA's elftal met EK-revelaties: Verbruggen; Ratiu, Bijol, Hancko, Kadioglu; Güler, Reijnders, Aebischer; Yilmaz, Mikautadze, Ndoye.

