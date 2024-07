'Arnhem wordt iets verschrikkelijks zonder Vitesse, een soort Apeldoorn of Amersfoort'

Marcel van Roosmalen, misschien wel de bekendste supporter van het noodlijdende Vitesse, 'vreest met grote vreze' voor het voortbestaan van zijn favoriete club. De journalist, columnist en schrijver stelt dat het eventuele verdwijnen van de club uit het betaald voetbal niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de stad Arnhem desastreuze gevolgen zal hebben.

Van Roosmalen schuift vrijdagmiddag aan in het WNL-programma Sven op 1 - bij deze gelegenheid gepresenteerd door Thomas van Groningen in plaats van Sven Kockelman - op NPO Radio 1. De journalist toont zich enerzijds hoopvol over het voortbestaan van Vitesse, al is hij wel teleurgesteld in beoogd 'redder' Guus Franke. "Dat hij niet die vijf miljoen euro die nodig zijn om het komende seizoen in ieder geval door te komen heeft gestort, dus dan zakt het vertrouwen wel wat in. Maar ik blijf hoopvol, ik blijf op de een of andere manier hopen dat er een constructie is dat er nét genoeg geld op tafel komt op door te gaan, maar ik vrees wel met grote vreze. Maar: laten we hopen op een wonder."

Reeds jaren geleden verruilde Van Roosmalen Arnhem voor het westen des lands. Vitesse was feitelijk de enige reden om de Gelderse stad af en toe nog te bezoeken, legt hij uit: "Ik vind het echt heel erg als Vitesse verdwijnt. Omdat ik verder geen reden meer heb om naar Arnhem te gaan. Mijn ouders zijn alle twee overleden, die club is het enige dat me nog bindt aan mijn jeugd. Ik heb ál die verschrikkelijke kutwedstrijden daar gezien. Afgelopen seizoenen ging ik heus niet iedere wedstrijd kijken, maar het idee dat dát er niet meer is, vind ik heel erg."

Bovendien zou het verdwijnen van de roemruchte club, opgericht in 1892, voor Arnhem ook een ramp zijn, zo stelt de journalist. "De stad verandert daardoor ook. Het wordt een soort Apeldoorn, of Amersfoort. Het wordt verschrikkelijk zonder Vitesse." Mocht het doek vallen voor de club, dan wijt Van Roosmalen dat voor een belangrijk deel aan de Arnhemse middenstand: "Dat ze nou niet zes ondernemers hebben kunnen vinden die er elk drie miljoen in gooien, Jezus...".

Blijft Vitesse bestaan? ‘Ik vrees met grote vrezen’, zegt @MvanRoosmalen, de bekendste supporter van de club in @Sven_op_1. ‘Als Vitesse verdwijnt, zou ik dat echt verschrikkelijk vinden. Dan ga ik thuis huilen. Zonder Vitesse wordt Arnhem een soort Apeldoorn.' #WNL pic.twitter.com/n8DPcr3QqK — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 19, 2024

