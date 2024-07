Marciano Vink waarschuwt PSV: ‘Het zou mij verbazen als hij geen transfer maakt’

Marciano Vink denkt dat deze transferzomer een stap hogerop gaat maken, zo laat hij weten bij Voetbalpraat van ESPN. De middenvelder van PSV speelde namens het Nederlands elftal een uitstekend EK in Duitsland en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij de Europese top.

Bij het praatprogramma delen Jan Joost van Gangelen, Jeroen Elshoff, Willem Vissers en Marciano Vink hun Elftal van het EK. Schouten krijgt een uitverkiezing bij Vink. “Ik vind dat zó knap. Ik had niet gedacht dat hij de rol van Frenkie de Jong zo bizar goed zou overnemen. Ik heb zó genoten van Schouten, dat meen ik oprecht”, zegt de analist.

Van Gangelen vraagt zich af of Schouten deze zomer een toptransfer gaat maken. “Zou het je verbazen als hij niet wordt opgehaald bij PSV?” Vink reageert stellig: “Dat zou me zeer verbazen. Als je kijkt naar een Internazionale of een top-vijf-club in Engeland. Die zoeken iemand die de bal niet verliest, maar ook iemand die met gemak mensen tussen de linies kan vinden.”

“Ik snap bij wijze van spreken niet dat Arsenal hem niet morgen ophaalt. Dat soort clubs zoeken op die positie wel zo’n type”, sluit Vink af.

