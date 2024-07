Speler van Oranje gaf Mats Wieffer laatste zetje richting Brighton

is officieel speler van Brighton & Hove Albion. De middenvelder heeft tot medio 2029 getekend bij de Engelse club en is blij met zijn overstap, zo geeft hij aan op de clubwebsite van The Seagulls. Eén speler van het Nederlands elftal speelde een belangrijke rol in de overgang, namelijk .

De keeper van Oranje staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Brighton en kon Wieffer alles vertellen over de Engelse club. Vóórdat de 24-jarige middenvelder zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract, informeerde hij bij Verbruggen. "Hij zei meteen: het is een club waar je je goed kunt ontwikkelen en Brighton is een mooie stad", legt Wieffer uit.

Artikel gaat verder onder video

Verbruggen is niet de enige Nederlander die Wieffer tegenkomt bij Brighton. Naast oud-Ajax-speler Joël Veltman, is ook Jan Paul van Hecke actief bij de Engelse middenmoter. "En ook Yankuba Minteh komt hier voetballen", zegt de middenvelder. Minteh en Wieffer kennen elkaar natuurlijk maar al te goed: ze speelden afgelopen seizoen samen bij Feyenoord.

Ook op de website van Feyenoord laat de sterkhouder van de afgelopen seizoenen van zich horen. “Af en toe moet ik mezelf in m’n arm knijpen als ik terugdenk aan de afgelopen twee jaar. Kampioen worden, Champions League spelen met Feyenoord, de beker winnen, De Kuip en de Coolsingel in extase zien: dat zijn allemaal dingen waar je als voetballer van droomt. Ik prijs me gelukkig dat ik het heb meegemaakt en dat ik voor zo’n prachtige club als Feyenoord heb mogen spelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.