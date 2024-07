Matthijs de Ligt ontvangt concreet voorstel en is op weg naar Premier League

heeft een concreet contractvoorstel voor vijf seizoenen ontvangen van Manchester United, zo weet De Telegraaf maandagochtend vroeg te melden. Volgens de ochtendkrant is het management van de Oranje-international momenteel in onderhandeling met de club van Erik ten Hag. Een akkoord lijkt aanstaande.

Van de interesse van Manchester United in De Ligt was al een tijdje sprake, maar het lijkt nu serieus te worden. Bayern München en Manchester United spreken al met elkaar over de hoogte van de transfersom, terwijl er bij De Ligt al een voorstel op tafel ligt. Ten Hag, die De Ligt goed kent uit zijn tijd bij Ajax, heeft al meerdere telefoongesprekken gevoerd met de Nederlander. De coach van Manchester United wil de oud-Ajacied maar al te graag toevoegen aan de selectie.

Voor De Ligt is een stap naar Old Trafford een fraaie kans. Dit seizoen maakte de verdediger niet al te veel minuten bij Bayern München onder Thomas Tuchel en de vraag is hoe dat onder Vincent Kompany zal zijn. Mogelijk komt De Ligt daar niet eens achter, want het lijkt slechts een kwestie van tijd totdat er een akkoord kan worden bereikt over een transfer naar Engeland.

