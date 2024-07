'Memphis kan naar Italië, maar lijkt zelf nog niet overtuigd'

mag zich volgens Italiaanse media verheugen in de belangstelling van Como. De ambitieuze club van trainer Cesc Fàbregas, die afgelopen seizoen promotie naar de Serie A wist te bewerkstelligen, heeft de aanvaller die transfervrij vertrekt bij Atlético Madrid vooralsnog echter niet weten te overtuigen.

Como lijkt het eerste succes op de transfermarkt reeds te kunnen vieren: volgens Tuttosport zal Raphaël Varane 'begin volgende week' zijn handtekening onder een tweejarig contract gaan zetten. De Fransman, die jarenlang indruk maakte bij Real Madrid, verlaat het Manchester United van Erik ten Hag nadat hij in Engeland uit zijn contract liep.

Daarnaast zou Como graag een grote naam aan de aanval toevoegen. De club richt zich wederom op transfervrije spelers en is zodoende bij Memphis uitgekomen. "Hij lijkt op dit moment niet al te overtuigd", schrijft het medium er echter bij. Een voormalig United-ploeggenoot van Memphis lijkt wél oren te hebben naar Como: met Anthony Martial zouden momenteel gesprekken worden gevoerd.

Verder kijkt de club van Fàbregas nadrukkelijk naar de Spaanse markt. Zo heeft Como met Pau López (gehuurd met optie tot koop van Olymique Marseille) en Pepe Reina twee ervaren landgenoten van de oud-wereldtopper aangetrokken en komt Alberto Moreno - eveneens in eerste instantie op huurbasis - over van Villarreal. Bovendien is de club in onderhandeling over de komst van middenvelder Rodri Sánchez, die voor zes miljoen euro moet overkomen van Real Betis en een vierjarig contract wordt voorgeschoteld.

