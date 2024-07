Spanningen tussen Verweij en Driessen lopen hoog op na discussie over financiële situatie Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn maandagochtend geclasht in de podcast Kick-off Oranje! van De Telegraaf. De Ajax-watcher vertelde dat de invalbeurt van precies aantoonde waarom de Amsterdammers de spits graag willen inlijven. Vervolgens kwam de financiële situatie van Ajax aan bod en daar had Driessen even geen behoefte aan.

“Ajax wil Weghorst heel graag hebben en als je hem tegen Turkije als een dolle stier tekeer ziet gaan, dan snap je ook waarom”, vertelt Verweij. “Deze man gaat er gewoon 25 maken in de Eredivisie. Alleen Ajax heeft op dit moment gewoon problemen om dat geld bij elkaar te krijgen.”

Artikel gaat verder onder video

Het zinde Driessen allerminst dat het ‘weer’ over Ajax ging. “Dit verhaal over Ajax hebben we al tien keer gehoord Mike, dat ze eerst moeten verkopen”, verzucht Driessen. “Het gaat even om de link met Weghorst”, reageert Verweij, die vervolgens wat geïrriteerd reageert. “Maar mag ik over mijn eigen woorden gaan? Of ga jij bepalen wat er in de podcast gezegd wordt?”

Daarop hervatte Verweij zijn verhaal. “Als je hem ziet spelen tegen Turkije, dan snap je ook wel waarom Ajax hem wil hebben. Want hij brengt dus echt iets. Je zal verdediger zijn en Weghorst tegenover je hebben, succes”, vreest hij het ergste voor de Eredivisie-verdedigers.

‘Interessante toevoeging’

Presentator Pim Sedee kiest vervolgens de kant van Verweij. “Ik vond dit even een interessante toevoeging”, bemoeit hij zich ermee, waarna Driessen op zijn beurt weer reageert. “Maar dit over het geld enzo, dat hebben we al drie of vier keer gehad”, aldus de journalist. “Ja maar dat is de reden waarom hij er nog niet is. Ze willen hem blind hebben”, dient Verweij zijn collega van repliek. “Dat weten we al. We weten al dat hij er niet is en we weten ook dat ze interesse hebben”, is Driessen duidelijk.

Volgens Verweij moet Driessen ‘maar even’ zeggen dat hij Weghorst niets vindt. Daar is de chef voetbal van De Telegraaf het echter niet mee eens. “Ik vind hem wel iets. Ik geef je groot gelijk dat hij er in de Nederlandse competitie 25 gaat maken.”

Uiteindelijk probeert Sedee de boel weer tot bedaren te brengen en te bemiddelen tussen Verweij en Driessen. “De kracht zit hem ook in de herhaling af en toe”, zegt de presentator. “Je zal maar een uitzending gemist hebben”, voegt Verweij eraan toe. “Er zit bij Ajax ook heel goed materiaal achter om hem te bedienen natuurlijk, dus wat dat betreft”, besluit Driessen de discussie.

