Mike Verweij krijgt gigantische veeg uit de pan: ‘Ingeschakeld als er stront kan worden uitgesmeerd!’

Mike Verweij krijgt er van langs in De Gegenpressing Podcast van BN DeStem naar aanleiding van zijn artikel over in De Telegraaf van afgelopen zaterdag. Clubwatcher Yardan Blanco hekelt de wijze waarop de journalist NAC in een dramatisch daglicht zet en meent dat er tal van onjuistheden te lezen zijn in het artikel.

Omgba haalde tegenover Verweij ontzettend hard uit naar de beleidsbepalers van NAC. De promovendus besloot om de eenzijdige optie in het contract van de middenvelder te lichten, waardoor de club hem een ‘beloofde’ transfer naar KAA Gent ontnam. Volgens Omgba is die gelichte optie niet rechtsgelding, maar dat is volgens NAC niet waar.

“De Telegraaf, daar hoeven we het niet te lang over te hebben, maar dat is natuurlijk gewoon een parodie op wat het moet zijn”, begint Blanco, die vervolgens de De Telegraaf-interviews van Ruud Brood en Maurice Steijn over het beleid bij NAC noemt. “Als er stront over NAC kan worden uitgesmeerd, wordt De Telegraaf ingeschakeld”, zegt hij.

“Verweij heeft een bloedhekel aan NAC en een nog grotere hekel aan Pierre van Hooijdonk. Hij is natuurlijk ook een soort parodie op wat het moet zijn. Dat artikel staat bol van de feitelijke onjuistheden en met heel veel onwaarheden”, hekelt hij vervolgens. “Van Hooijdonk houdt zich bij deze jongen (Omgba, red.) wel degelijk op de achtergrond. Hij wordt alleen gebruikt door zijn grote naam. Als je iets wil forceren, snap ik dat dat naam van Van Hooijdonk beter werkt dan die van Peter Maas. Dat is hetzelfde als iemand die bij Ajax iets wil forceren ineens naar Jan van Halst wijst…”, zegt Joost Blaauwhof.

