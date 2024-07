Het loopt allesbehalve op rolletjes voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Turkije op het EK 2024. Bij rust leidt de Turkse nationale ploeg met 0-1 door een doelpunt van Samet Akaydin. De Nederlands elftal-supporters zien vanaf de banken dat er één speler in het veld moet komen: . De schreeuw om de goaltjesdief op X lijkt van nationaal niveau. Weghorst is in de 46ste minuut door Ronald Koeman ingebracht.