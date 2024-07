NEC haalt publiekslieveling op huurbasis terug naar Nijmegen

keert terug bij NEC, zo meldt Voetbal International. De Spaanse verdediger vertrok in de zomer van 2023 transfervrij uit Nijmegen naar het Duitse FC Nürnberg, dat hem nu verhuurt aan de bekerfinalist. NEC heeft een optie tot koop bedwongen in de overeenkomst.

Márquez stond in het verleden al twee seizoenen onder contract bij NEC. In de zomer van 2021 kwam de Spanjaard transfervrij over van het Poolse Cracovia, waarna hij twee seizoenen in De Goffert speelde. In die periode kwam hij 67 keer in actie voor de Nijmegenaren. Daarin was hij drie keer trefzeker en leverde hij één assist af.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer maakte Márquez de overstap naar Nürnberg. Daar begon hij het seizoen op het tweede Duitse niveau als basisspeler, maar gaandeweg het seizoen moest hij het ook regelmatig met een reserverol doen. Ondanks zijn contract dat nog loopt tot medio 2026 mag de verdediger vertrekken.

Nu keert de mandekker dus terug bij NEC, waar hij zich in twee seizoenen ontwikkelde tot publiekslieveling. Maandagmiddag zal hij zijn technische keuring doorlopen, waarna hij kan aansluiten bij de selectie van Rogier Meijer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.