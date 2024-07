Ajax en Feyenoord voor het eerst deze eeuw onder buitenlandse coach: 'Nederlandse trainers zijn niet meer bijzonder goed'

Het is even wennen: komend seizoen wordt zowel Ajax als Feyenoord voor het eerst deze eeuw (!) gecoacht door een buitenlandse trainer. Francesco Farioli en Brian Priske werden deze zomer aangesteld als opvolgers van respectievelijk John van 't Schip en Arne Slot. Toon Gerbrands hoopt dat beiden een eerlijke kans zullen krijgen.

Het is al bijna 26 jaar geleden dat er bij Ajax een buitenlandse trainer op de bank zat: Morten Olsen leidde de Amsterdammers in het seizoen 1997/98 nog naar de dubbel, maar werd na onenigheid binnen de selectie nog voor de winterstop van zijn tweede seizoen op straat gezet. In het geval van Feyenoord moeten we zelfs nóg verder terug in de tijd. De Zweed Gunder Bengtsson was tot maart 1991 de allerlaatste niet-Nederlander die de Stadionclub onder zijn hoede had.

Artikel gaat verder onder video

Gerbrands was inmiddels vier jaar geleden de laatste directeur die een buitenlandse trainer aanstelde bij een Nederlandse topclub. In de zomer van 2020 haalde hij de Duitser Roger Schmidt naar PSV. Daarbuiten werkte de voormalig volleybalcoach zowel bij AZ als in Eindhoven louter met Nederlandse trainers. "De eerste keuze gaat altijd naar Nederlandse topcoaches. Pas daarna schakel je door", zegt Gerbrands tegenover het Algemeen Dagblad.

De Britse schrijver Simon Kuper, die jaren in Nederland woonde, windt er geen doekjes om. Nederlandse trainers liepen 'tot ongeveer 2010' tactisch voorop, zo stelt hij in hetzelfde artikel. "Maar inmiddels is het tactisch wel ingehaald door bijvoorbeeld Spaanse trainers. Zij lieten zich inspireren door de Hollandse school en hebben daarin een verdiepingsslag gemaakt." Als voorbeeld wordt aangehaald dat trainers als Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst na succesvolle periodes bij de Nederlandse top-drie in het buitenland vooralsnog niet succesvol zijn geweest. "Nederlandse trainers zijn niet meer bijzonder goed. Tegenwoordig zie je dat Spanjaarden, waaronder een groep Basken, heel erg in trek zijn in topcompetities. Ten Hag en Slot vormen daarop bij Liverpool en Manchester United een uitzondering", aldus Kuper.

Onterecht

Gerbrands hoopt dat Farioli en Priske bij in Amsterdam en Rotterdam een eerlijke kans gaan krijgen om zich te bewijzen. De gewezen directeur vond dat Schmidt die in Eindhoven niet altijd kreeg: "In sport heb je de binnen- en buitenwereld. Roger werkte als een topcoach met zijn visie en keuzes", legt Gerbrands uit. "De buitenwereld koppelde haar mening aan zijn nationaliteit. Dat vond ik zelf altijd onterecht. Topsport gaat over presteren. Daar moeten coaches op worden afgerekend."

