Nieuw thuisshirt van PSV bevat één opvallend element dat afwijkt van voorgaande jaren

Het nieuwe thuisshirt van PSV is donderdagmiddag een dag voor de officiële presentatie uitgelekt. Vrijdag volgt de officiële presentatie van het nieuwe rood-witte tenue van de regerend landskampioen, maar clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is in handen van een uitgelekte foto van het nieuwe shirt. Wat opvalt zijn witte vlekken die te zien zijn in de rode banen op het shirt.

Afgelopen seizoen speelden de Eindhovenaren niet in een rood-wit gestreept shirt, maar in een volledig rood tricot. Dat wijzigt dit jaar weer, want de Brabanders zullen een shirt aantrekken waarop rood-witte strepen zichtbaar zijn. Er is echter een grote verandering en dat zijn de witte streepjes die ogen als verfspetters, op de rode banen van het tenue. Puma probeert het nieuwe tenue van PSV hiermee te onderscheiden van andere soortgelijke thuisshirts die PSV in het verleden heeft gehad.

Vrijdag volgt de officiële presentatie van het nieuwe shirt van de Eindhovenaren, maar de 'verfspetters' zorgen wel voor wat vraagtekens bij de supporters van PSV op sociale media: "Was het rood op?", vraagt een supporter van PSV gekscherend, doelend op de witte vlekjes op de rode banen. Ook een andere fan van de Eindhovenaren stoort zich aan de strepen: "Het was een prima shirt geweest zonder die gare verfstrepen", zegt hij. Er zijn ook supporters die het nieuwe detail in het shirt van PSV wel kunnen waarderen: "Prima shirt, ik vind hem best mooi", schrijft een supporter op X.

Bekijk hieronder het nieuwe thuisshirt van PSV voor het seizoen 2024/25: