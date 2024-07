Nieuwe positie voor Ondrej Lingr: ‘Ik speelde voor het eerst op die plek’

keerde zaterdagmiddag terug op het wedstrijdformulier van Feyenoord. De aanvallende middenvelder, die afgelopen periode met Tsjechië actief was op het EK, merkt duidelijke verschillen bij de Rotterdammers ten opzichte van vorig seizoen. Met name de positie is nieuw voor Lingr.

Onder Brian Priske gaat Feyenoord spelen in een ander systeem dan vorig seizoen, namelijk in een 3-4-3-formatie. Daardoor verschuiven de poppetjes op het middenveld, en dat merkt ook Lingr. “Het is een nieuwe speelstijl voor mij. Een nieuwe positie. Ik speelde voor het eerst als centrale middenvelder”, vertelt de middenvelder voor de camera’s van Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

“Deze positie moet ik leren en sprak met de trainer om vandaag deze positie te proberen. Maar ik denk dat ik beter tot mijn recht kom als aanvaller of op de nummer tien-positie”, is Lingr eerlijk. “We zullen zien, maar ik zal op elke positie proberen om het team te helpen”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Feyenoord en Atlético akkoord over transfersom Hancko, overstap laat op zich wachten’

Feyenoord en Atlético Madrid zijn het eens over de transfersom van Dávid Hancko, zo melden verschillende Spaanse media.