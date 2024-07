Opstellingen EK-finale: Spanje voert twee wijzigingen door, Engeland wisselt één keer

De finale van het Europees Kampioenschap staat op het punt van beginnen. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft gekozen voor de vertrouwde basiself, wat betekent dat Robin Le Normand en Dani Carvajal terugkeren in de basis. Gareth Southgate heeft bij de Engelsen één wijziging doorgevoerd: Luke Shaw verschijnt voor het eerst dit EK in de basis.

Bij Spanje zijn er in de opstelling voor de finale weinig verrassingen terug te vinden. De la Fuente kiest voor de elf namen die al werden verwacht. Dat betekent dat Carvajal en Le Normand terugkeren in de basis. Het tweetal ontbrak in de halve finale tegen Frankrijk vanwege schorsingen, maar ze mogen zondagavond dus weer hun opwachting maken. Dat betekent dat Jesus Navas en Nacho Fernandez weer op de bank plaatsnemen.

Bij de Engelsen heeft Southgate voor een verrassing gezorgd. Waar Keiran Trippier het hele toernooi al in de basis staat als linksback, moet hij in de finale op de bank plaatsnemen. In zijn plaats staat Shaw, die met een blessure begon aan het toernooi en de afgelopen twee duels als invaller binnen de lijnen kwam.

De finale tussen Spanje en Engeland staat zondagavond om 21.00 uur op het programma in Berlijn. Het duel wordt geleid door Franse arbiter Francois Letexier.

Opstelling Spanje: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Morata, Williams.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Guéhi, Stones; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Kane, Bellingham.

