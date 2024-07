Opvallend: Ajax-spelers hoorden vlak voor wanprestatie dat ze de club moesten verlaten

Michael Valkanis heeft in gesprek met ESPN teruggekeken naar het bewogen tijdperk van hem als assistent-trainer bij Ajax. De Griekse oefenmeester maakte roerige maanden mee in Amsterdam en kende zelf een dieptepunt als interim-trainer met de uitschakeling van Ajax in de KNVB Beker tegen Hercules. Voor dat duel is er echter wel iets opmerkelijks gebeurd, maakt de coach nu bekend.

“Als hoofdtrainer ben je eindverantwoordelijk. Voor die verantwoordelijkheid loop ik niet weg. Met mijn winnaarsmentaliteit ben ik de eerste die daarvan baalt", zegt Valkanis tegenover ESPN over de beschamende nederlaag van Ajax bij Hercules, die plaatsvond op het moment dat John van 't Schip niet aanwezig was. "Het kwam onverwachts en is onacceptabel bij Ajax. De klap kwam extra aan doordat we het in de maanden hiervoor zo goed hadden gedaan. De uitschakeling tegen Hercules had gevolgen voor de harmonie in het team", legt Valkanis uit.

Opvallend is dat er voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen het Utrechtse Hercules ook wat anders heeft gespeeld binnen de spelersgroep van de Amsterdammers: “Een aantal spelers kreeg voor deze wedstrijd te horen dat zij in de winterstop op zoek moesten gaan naar een nieuwe club", onthult de Griekse trainer, die zelf van niets wist: "Zij kregen dat te horen van bovenaf, maar achteraf had ik dat op dat moment ook graag geweten. Sommige spelers kwamen na de bekerwedstrijd naar mij toe om over hun situatie te praten, maar ik had dat liever voor de wedstrijd geweten.”

Valkanis, inmiddels aangesteld als nieuwe trainer van Adana Demirspor, wil deze omstandigheden niet als excuus gebruiken voor de wanvertoning tegen Hercules, maar denkt wel dat het mee heeft gespeeld: "Als we dat hadden geweten, hadden we de situatie anders kunnen managen en spelers beter kunnen voorbereiden. Zo kijk ik ernaar, maar het is alsnog geen excuus voor de uitschakeling in de beker", benadrukt hij.