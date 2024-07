Opvallend: Ajax stijgt op ranglijst van waardevolste clubs en blijft PSV ruimschoots voor

Brand Finance heeft in een rapport samengesteld welke vijftig voetbalclubs het meest waardevol zijn ter wereld. In de ranglijst duiken ook Ajax en PSV op. Het is opvallend dat de Amsterdammers na een rampseizoen zijn gestegen.

Vorig jaar moest Ajax nog genoegen nemen met de dertigste plek. Ondanks het dramatische seizoen, waarin de Amsterdamse ploeg op een vijfde plek eindigde in de Eredivisie, is de club gestegen op de ranglijst. Ajax is de nummer 26.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee blijven de Amsterdammers PSV ruimschoots voor. De Eindhovenaren, afgelopen seizoen oppermachtig in de Eredivisie en achtste finalist in de Champions League, moeten genoegen nemen met de 44e plek. Op die plek stonden ze vorig seizoen ook al.

Real Madrid is de meeste waardevolle club ter wereld, zo bleek uit het onderzoek. De Koninklijke hebben daarmee de eerste plek teruggepakt van Manchester City. Het merk Real Madrid is 1,8 miljard euro waard, dat is een stijging van zestien procent ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de Champions League-zege, maar ook door de komst van Kylian Mbappé.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"