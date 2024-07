Opvallend: Kylian Mbappé krijgt peperdure BMW van Real Madrid, maar mag alleen toekijken als bijrijder

heeft na zijn toptransfer naar Real Madrid recht op een gloednieuwe BMW i7. Voor de 25-jarige superster is de bolide een prachtige aanvulling op zijn wagenpark, al is het opvallend dat hij er zelf niet in gaat rijden.

Afgelopen dinsdag gingen er beelden rond van Mbappé die arriveerde in de nieuwe BMW. De van Paris Saint-Germain overgekomen spits zat echter zelf niet achter het stuur. Het fragment werd gretig gedeeld.

Wat blijkt is dat de Fransman nooit achter het stuur kruipt, omdat hij niet in bezit is van een rijbewijs. Dat is een bewuste keuze van de 25-jarige Mbappé, zo legt hij uit. “Iedereen heeft er een, omdat velen het zien als een verplichting. Voor mij is dat niet zo, ook al staat het voor veel mensen synoniem voor autonomie. Ik had al heel snel mijn autonomie, omdat ik chauffeurs tot mijn beschikking heb. Dat rijbewijs halen was nooit een prioriteit”, zegt de aanvaller.

Ondanks dat Mbappé geen rijbewijs heeft, beschikt de ster over een aantal imposante auto’s. In zijn wagenpark staat onder meer een Ferrari 488 Pista, waarvan slechts 3500 exemplaren zijn gemaakt. Het prijskaartje van deze wagen? Zo’n half miljoen euro. Verder heeft Mbappé een Ferrari 458, een Mercedes V-klasse, een Range Rover en verschillende Audi’s in zijn garage staan.

