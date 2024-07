Oranje Leeuwinnen kwalificeren zich na moeizaam gelijkspel voor EK in Zwitserland

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond weten te kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Zwitserland. Net als in de gehele EK-kwalificatiereeks ging het ook vanavond niet makkelijk, in en tegen Noorwegen werd er met 1-1 gelijkgespeeld na een late treffer van .

Noorwegen ging in de eerste helft sterk van start en kreeg meerdere kansen op de openingstreffer. Lize Kop, keeper van de Oranje Leeuwinnen, wist echter meermaals redding te brengen op diverse pogingen van onder meer Caroline Graham Hansen, Karina Sævik en Frida Maanum.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker kon daar in het eerste bedrijf, behoudens een poging van Miedema, maar bar weinig tegenoverstellen. Pas vlak voor rust werden de OranjeLeeuwinnen via Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en Kerstin Casperij gevaarlijker, maar echt getest werd de Noorse keeper Cecilie Fiskerstrand niet.

Na rust ging het ook gelijk op tussen Noorwegen en Nederland, maar het was de thuisploeg die na 62 minuten op voorsprong kwam. Casparij wist een Noorse corner maar half te verwerken, waarna Graham Hansen dit buitenkansje wist te benutten: 1-0. De ploeg van Jonker moest echter minimaal een punt halen om kwalificatie voor het EK veilig te stellen.

Met Lynn Wilms en Katja Snoeijs voor respectievelijk Casparij en Esmee Brugts bracht Jonk wat vers bloed in de ploeg, maar lang leek het erop dat de Noren stand zouden houden. Na tachtig minuten konden de OranjeLeeuwinnen dan eindelijk juichen. En wie anders dan Miedema bracht redding voor de ploeg. Op aangeven van Chasity Grant kopte de spits, die deze zomer de overstap maakte van Arsenal naar Manchester City, feilloos raak: 1-1.

Met deze stand is het EK in 2025 een feit, maar het was nog allerminst klaar. Noorwegen gaf zich niet gewonnen en zette een heus slotoffensief in. Meermaals pompte de thuisploeg de bal in het strafschopgebied van Kop, maar het Nederlands vrouwenelftal bleef overeind. Toen na 95 minuten het eindsignaal klonk was de opluchting en de blijdschap groot in het Oranje-kamp: na een moeizame kwalificatie is het EK 2025 in Zwitserland bereikt.

