Oranje ontbreekt als enige halvefinalist in overwegend Spaans EK-elftal

De UEFA heeft dinsdagmiddag het officiële Team van het Toernooi van het afgelopen Europees kampioenschap gepubliceerd. Kampioen Spanje is logischerwijs hofleverancier, terwijl Oranje als enige halvefinalist geen spelers aanlevert in het beste team.

Dat Spanje gedurende het EK het beste voetbal speelde, werd al vroeg in het toernooi duidelijk. Het is dan ook niet vreemd dat La Roja, dat in de finale als winnaar van het veld stapte, liefst zes spelers aanlevert voor het officiële Team van het Toernooi. De Europees kampioen wordt vertegenwoordigd door Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Rodri, Nico Williams en de pas zeventienjarige Lamine Yamal.

Namens verliezend finalist Engeland is er met Kyle Walker één speler opgenomen in het team, terwijl van halvefinalist Frankrijk twee spelers zijn verkozen: William Saliba en Mike Maignan. Opmerkelijk is dat Nederland, dat ook tot de halve finales van het toernooi in Duitsland reikte, geen spelers aanlevert voor het beste team. De overige plekken worden ingevuld door Jamal Musiala, die met Duitsland in de kwartfinales verloor van Spanje, en Manuel Akanji, die de enige strafschop miste in de verloren penaltyreeks tegen Engeland in de kwartfinales.

UEFA's Team van het Toernooi: Maignan; Walker, Akanji, Saliba, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Musiala, Williams.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

