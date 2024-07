Oranje-supporters zorgen voor complete verbijstering: 'Dan ben je dus gek!'

Marcel van Roosmalen kijkt met verbazing naar het feit dat zoveel supporters van het Nederlands elftal woensdag afreizen naar Dortmund voor de halve finale van het EK, zo schrijft de geboren Arnhemmer in zijn column voor het NRC. De journalist noemt de supporters, die zonder kaartje naar de Duitse stad afreizen om mee te lopen in de Oranje-mars, 'gek'.

In zijn column voor het NRC schrijft Van Roosmalen dat hij onlangs begreep dat supporters van het Nederlands elftal niet meer per trein naar Dortmund konden afreizen, aangezien de kaartjes uitverkocht waren: "Er werd geadviseerd om vanaf Arnhem te carpoolen. Als je maar vroeg genoeg vertrok was je waarschijnlijk op tijd om met tienduizenden anderen mee te lopen in ‘de Oranje-mars’ naar het Westfalenstadion, voor een wedstrijd waarvoor maar een klein deel een kaartje heeft",. schrijft van Roosmalen.

De journalist vervolgt: "Helemaal naar Dortmund om daar met andere Nederlanders mee te lopen in een lange sliert… Dan ben je dus gek", stelt Van Roosmalen, die het opmerkelijk vindt dat supporters - zelf zonder kaartje voor de wedstrijd - zo massaal naar een speelstad op het EK rijden: "Sommigen zeggen dan verzachtend ‘oranjegek’, maar doe ik niet aan mee", besluit hij.

Dat fans van het Nederlands elftal op weg zijn naar Dortmund, blijkt ook wel. Nabij de Arnhem en de grens van Duitsland liep het verkeer woensdagochtend al vroeg vast. Om 07.36 uur liep het verkeer, mogelijk door grenscontroles, al volledig vast.