Oussama Tannane wil carrière afsluiten bij twee clubs uit de Eredivisie

wil zijn voetballoopbaan maar wat graag afsluiten in Nederland, zo vertelt hij tegenover ESPN. De aanvaller annex middenvelder van het Qatarese Umm Salal geeft hij dat hij óf bij NEC Nijmegen, óf bij Heracles Almelo wil stoppen met voetbal.

Tannane bevindt zich momenteel in het Limburgse Horst, waar zijn ploeg een trainingskamp belegt. De rasvoetballer heeft het goed naar zijn zin in Qatar. “Een Islamitisch land is voor mij zeker een pluspunt, maar ook het weer. Nederland is een heerlijk land om in te wonen, maar als het weer grauwer wordt, word je depressief”, begint hij.

De dertigjarige vertrok vorig seizoen bij NEC. “NEC wilde mij houden en ik wilde blijven, maar als je de aanbieding die ik kreeg kan weigeren, ben je wel een mannetje”, lacht de technisch verfijnde speler. Tannane verzekert alvast dat hij in ieder geval wil terugkeren in Nederland. “Ik heb gelukkig nog een bedrag opgeleverd. Maar ik eindig wel weer in Nijmegen, of bij Heracles.”

Tannane kende dus een goede tijd bij NEC, maar brak door in het betaalde voetbal bij Heracles. De middenvelder speelde 43 wedstrijden voor de club uit Almelo.

