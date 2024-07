Overtoom weet in welk jaar Oranje wereldkampioen kan worden: 'Deze tweet mag je bewaren'

Willie Overtoom ziet de toekomst van het Nederlands elftal rooskleurig in. De voormalig middenvelder ziet veel talent rondlopen op de Nederlandse jeugdvelden en denkt dat Oranje daar over een jaar of tien de vruchten van zal plukken.

“Deze tweet mag je bewaren. Onze 2008, 2012 en 2014 gaan de prijzen met het Nederlands elftal voor ons pakken”, schrijft Overtoom. “Deze leeftijd zijn in de breedte, dus bij meerdere clubs sterk qua spelers. Over een jaartje of tien gaan het dus beginnen. 👀” Over tien jaar vindt het WK 2034 plaats in Saudi-Arabië en Overtoom denkt dus dat Oranje hoge ogen kan gooien.

“Dit sluit misschien aan bij de wedstrijd van gisteren”, schrijft hij vervolgens. “Wat ik ook nog mis binnen het opleiden van onze jeugd, is het vermogen om zelf aan te passen. Geef ze meerdere opties. De basis is 4-3-3, maar zetten ze druk met twee spitsen zakt er een middenvelder in, etc.”

“Geef ze kaders en de vrijheid om het zelf op te lossen tijdens wedstrijden”, adviseert de drievoudig international van Kameroen. “Gisteren zag je dat Koeman moest ingrijpen en het is herkenbaar dat trainers al snel voorschotelen wat spelers moeten doen. Zo creëer je denk ik ook bepaalde persoonlijkheden die we nu missen.”

