Patrice Evra veroordeeld tot twaalf maanden celstraf: oud-linksback ontkent aantijgingen stellig

Patrice Evra is door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot een celstraf van liefst twaalf maanden, dat meldt Franse krant L’Équipe op vrijdag. Maar dat is niet alles, de oud-linksback van onder andere Manchester United moet ook nog tonnen aan achterstallige alimentatie betalen voor het in de steek laten van zijn gezin.

Volgens de rechtbank in de hoofdstad van Frankrijk heeft Evra zijn kinderen en zijn ex keer op keer in de steek gelaten. De ex-vrouw van Evra, waarmee hij een aantal jaren geleden scheidde, eist tonnen van de voormalig voetballer. Zo heeft hij volgens de vrouw 900.000 euro aan alimentatie niet betaald, wat hij wel had moeten doen.

Maar Evra laat het er niet bij zitten, want hij ontkent stellig. “De feiten worden betwist. De heer Evra heeft beroep aangetekend”, zo brengt advocaat Jérôme Boursican naar buiten namens de 43-jarige. Sterker nog, Evra beweert dat hij het desbetreffende geldbedarg (900.000 euro) al heeft overgemaakt naar de vrouw in kwestie.

Het is niet de eerste keer dat Evra voor de rechtbank van Parijs moest verschijnen. Vorig jaar moest de oud-voetballer zich ook vertonen op dezelfde plek. In 2019 maakte hij zich schuldig aan homofobe uitspraken richting spelers van Paris Saint-Germain, na een nederlaag in de Champions League tegen Manchester United.

