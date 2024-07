Peter Bosz voorziet tegenwerkende spelers bij PSV en 'Feyenoord-achtige' situatie

Peter Bosz is er niet zeker van dat PSV zo maar even opnieuw kampioen van Nederland wordt. De coach van PSV denkt dat zijn spelers minder goed naar hem zullen luisteren en dat de rest van de Eredivisie meer gebrand zal zijn om de Eindhovenaren te verslaan.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad kijkt de coach vooruit naar volgende seizoen. "Je weet dat het moelijker gaat worden om kampioen te worden. Vorig jaar waren we vijf jaar geen kampioen geworden. Spelers luisteren dan beter. Als je dan zegt dat we allemaal naar links gaan, gaan we met z'n allen naar links. Geheid dat er nu een paar gaan zeggen dat we toch naar rechts moeten." Verder vergelijkt Bosz zijn elftal met de vorige kampioen, Feyenoord. "Wij krijgen nu wat Feyenoord vorig jaar had. Iedereen wil van je winnen. Messcherp beginnen moet, daar liet Feyenoord vorig jaar wat liggen. Wij begonnen in de eredivisie goed, ook omdat we al een aantal serieuze wedstrijden achter de rug hadden.”

Op de transfermarkt is er rondom PSV nog niet heel veel gebeurd, al werd Sergiño Dest deze week transfervrij overgenomen van FC Barcelona. Hij is echter een speler voor de toekomst, aangezien hij voor het einde van dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet in actie zal komen. Bosz is tevreden met de relatieve 'transferrust'. "Er is nu eigenlijk nog vrij weinig gebeurd, maar dat is vaak zo als er een EK is. Dan komt alles wat langzamer op gang. Wij zijn heel tevreden over de ontwikkelingen tot nu toe en de spelers die we vast hebben kunnen houden. Dat Sergiño er nu definitief bij is, betekent dat we voor die positie nu voldoende aan boord hebben."

Een andere toevoeging aan PSV kwam in de naam van Theo Lucius. De 47-jarige oud-voetballer speelde in het verleden voor PSV en Feyenoord en wordt nu een van de assistenten van Bosz. "Ik heb Theo als speler ooit naar Feyenoord gehaald en ken hem goed. Vorig jaar heb ik hem een week lang in Oostenrijk meegemaakt. Daar leer je mekaar goed kennen. Ik weet hoe hij met spelers omgaat en over voetbal denkt. Daar was ik toen en ben ik nu heel enthousiast over."

