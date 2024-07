Pierre van Hooijdonk geschokt door 'black-out' bij Oranje-international tegen Turkije

Pierre van Hooijdonk is geschrokken van de rol van bij de tegentreffer van Turkije. De rechtsback van het Nederlands elftal liet de bal bewust achterlopen in de hoop op een doeltrap, terwijl verdediger Nathan Aké die bal even daarvoor had aangeraakt. Het werd dus een corner, waaruit Turkije uiteindelijk wist te scoren. Volgens presentator Gert van 't Hof een beetje een gek moment

“Een beetje gek? Een black-out van Denzel Dumfries”, reageert Van Hooijdonk bij de NOS. “Iedereen kan toch zien dat Aké die bal raakt. Ik bedoel: hij ziet dat ook en blijkbaar constateert hij toch iets anders en laat de bal lopen. Vervolgens is hij echt verrast en verbaast dat dit een corner is.”

Artikel gaat verder onder video

Ook collega-analist Rafael van der Vaart heeft zich erover verbaasd en vond het een apart moment. “Apart hè?”, vraagt hij. “Daarom zeg ik ook: black-out. Dat kan niet anders”, reageert Van Hooijdonk, die vervolgens de corner van de Turken analyseert.

“Corner van de ene kant, bal valt eruit aan de andere kant”, begint hij. “Dan gaat iedereen kijken wat daar gaat gebeuren en dan heb je gewoon niet meer de oriëntatie wat er in je rug gebeurt omdat je naar de bal aan het kijken bent. Dan word je geslacht. Het was Akaydin die de goal maakt, maar er staan er nog twee achter.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.