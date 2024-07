Pijnlijk nieuws voor Spanje na de overwinning op Duitsland: smaakmaker hele toernooi uigeschakeld

Slecht nieuws voor de Spanjaarden daags na de overwinning op Duitsland in de kwartfinale op het EK. Al tijdens de zesde minuut van de kwartfinale in Stuttgart viel middenvelder Pedri uit. De nog maar 21-jarige smaakmaker van FC Barcelona staat met zijn land in de halve finale, maar weet nu al dat hij gedurende het hele toernooi niet meer in actie gaat komen.

Zaterdag is de Spaanse voetbalbond met een statement gekomen over de fysieke staat van het talent. Dit EK kwam Pedri echter nog niet tot scoren, maar gaf hij wel één assist in de wedstrijd tegen Kroatië. Volgens Spaanse media zal Pedri ongeveer één maand niet inzetbaar zijn bij club en land. Ook Barcelona zal dus nog even geen beroep op hem kunnen doen, maar Pedri mist alleen een gedeelte van de voorbereiding.

Overigens heeft de imponerende voetballer wel de keuze gemaakt om bij de selectie te blijven gedurende de rest van het Europese kampioenschap in Duitsland. Spanje speelt de halve finale van het EK in München tegen Frankrijk, wat na penalty’s te sterk bleek voor Portugal. Mocht Spanje dat overleven speelt het tegen Engeland, Nederland, Turkije of Zwitserland de finale.

