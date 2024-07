Ploeggenoot laat Veerman met rust na duel met Oostenrijk: ‘Hij komt er helemaal overheen’

heeft geen contact opgenomen met zijn teamgenoot nadat laatstgenoemde een beroerde wedstrijd speelde namens Oranje tegen Oostenrijk op het Europees Kampioenschap. Volgens de aanvoerder van PSV zal de middenvelder er weer helemaal bovenop komen.

“Ik heb Joey vorige week even gelaten”, vertelt De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad over de slechte wedstrijd van Veerman tegen Oostenrijk. “Ik weet hoe het gaat, want er zijn dan zoveel mensen die contact met je zoeken. Joey komt er helemaal overheen, daar ben ik van overtuigd.”

Zijn andere teamgenoot, Jerdy Schouten, maakt tot dusver wel indruk in Oranje. “Jerdy speelt in het team zoals Jerdy kan voetballen. Heel zorgvuldig, degelijk. Hopelijk kan hij zijn plek bewaren en schoppen ze het ver op het EK”, geeft hij aan, waarna hij benadrukt dat het voor hem echt klaar is in het Nederlands elftal.

