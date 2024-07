Priske drukt meteen stempel op Feyenoord en traint in nieuwe formatie

Brian Priske heeft op zijn eerste trainingen bij Feyenoord er meteen voor gekozen om in een nieuwe formatie te gaan spelen. Het oude vertrouwde 4-3-3 is ingewisseld voor een 3-4-3 formatie, zo weet 1908.nl te melden.

Priske lijkt dus een formatiewijziging bij Feyenoord voor ogen te hebben. Op basis daarvan lijkt de club ook nieuwe spelers te willen aantrekken. Jeyland Mitchell bijvoorbeeld, een nieuwe aankoop van de club, is bekend met 3-4-3. Hierop zijn dan ook de andere transfertargets gebaseerd.

Onder de vorige trainer, Arne Slot, was 4-3-3 de succesformule. In 2023 werden de Rotterdammers in deze opstelling kampioen, terwijl afgelopen seizoen de tweede plek werd bemachtigd. De laatste keer dat Feyenoord niet in de 4-3-3-opstelling speelde, was in oktober 2022, toen FC Twente met 2-0 werd verslagen.

De komende weken heeft Priske genoeg tijd om zijn selectie te laten wennen aan het nieuwe systeem. Aankomende zaterdag wordt er tegen FC Dordrecht gevoetbald, daarna zijn KRC Genk, Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco de tegenstanders in oefenduels. Op 4 augustus staat het eerste officiële duel op de planning: PSV is dan de opponent in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

