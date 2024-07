PSV-aanwinst duidelijk: 'Wilde alleen naar de beste club van Nederland'

is pas tien dagen speler van PSV, maar voelt zich nu al als een vis in het water. De multifunctionele speler kwam voor een bedrag van circa negen miljoen euro over van FC Utrecht en is zeer content in Eindhoven. Een buitenland avontuur behoorde ook tot de mogelijkheden voor Flamingo.

Na een sterk seizoen bij Utrecht speelde de pas 21-jarige verdediger zich in de kijker. Hoewel PSV al vroeg in het jaar concreet was, speelde er ook interesse vanuit het buitenland. “Maar dat heb ik allemaal afgehouden. De interesse was mooi, maar ik hoefde niet met een andere club te praten, ik wilde naar de beste club van Nederland”, begint Flamingo tegenover Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

‘Dat zei ik ook tegen mijn zaakwaarnemer, het moest en zou PSV worden. Voor mijn ontwikkeling is dit de beste stap”, gaat de veelzijdige speler verder. Flamingo is niet alleen onder de indruk van ‘de beste trainer’ Peter Bosz, maar ook van een aantal spelers. Hij noemt drie voorbeelden.

“Iemand als Noa Lang, bij wie elke aanname perfect is en die zo goed in de één-tegen-één is. Of Luuk de Jong, zo sterk en een echte leider die het team aanstuurt. Of Johan Bakayoko, die zoveel kwaliteiten heeft. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Iedereen levert kwaliteit en intensiteit. Elke training moet je vol gas geven”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Arne Slot raakt gecharmeerd en dwarsboomt transferplannen PSV’

Liverpool-trainer Arne Slot wil een van zijn spelers graag in de voorbereiding in actie zien en dus nog niet naar PSV sturen.