PSV hard onderuit in eerste wedstrijd van het seizoen, Brian Priske wint tijdens debuutwedstrijd

PSV en Feyenoord zijn zaterdagmiddag voor het eerst in actie gekomen in het nieuwe seizoen. De nummers één en twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen speelden een oefenwedstrijd tegen Anderlecht en FC Dordrecht. Feyenoord-trainer Brian Priske was vandaag voor het eerst actief als hoofdtrainer van de Rotterdammers.

De Deense oefenmeester startte met een aantal vaste krachten van het afgelopen seizoen. Zo hadden onder meer Igor Paixao, Calvin Stengs en Timon Wellenreuther een plek in de basis. Spelers als Ayase Ueda, Bart Nieuwkoop en Ramiz Zerrouki stonden eveneens bij de eerste elf op het wedstrijdformulier. Mede daardoor liep Feyenoord al in de eerste helft uit naar een 0-3 voorsprong. Na rust zorgde invaller Illias Sebaoui (afgelopen seizoen nog verhuurd aan Dordrecht) voor het slotakkoord.

Artikel gaat verder onder video

PSV kende een wat minder prettige seizoensopener. De landskampioen oefende achter gesloten deuren tegen Anderlecht, en ging hard onderuit. Hoewel de ploeg van Peter Bosz met een ontzettend jeugdig team aantrad, bleek het gemis van onder meer Joey Veerman en Jerdy Schouten groot. Het eindigde in 0-3 voor de Belgische formatie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen uit zijn ongenoegen over een eigenschap van Wilfred Genee.