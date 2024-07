PSV hoeft niet meteen te vrezen voor ingrijpend vertrek: 'Dat is zeker geen ABC'tje'

PSV hoeft ondanks een geweldig eerste seizoen in Eindhoven gevolgd door een ijzersterk EK met het Nederlands elftal niet meteen te vrezen voor een vertrek van . Dat schrijft Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad althans. Schouten staat naar verluidt in de belangstelling van Borussia Dortmund en Juventus, maar beide clubs kunnen de mogelijke vraagprijs van PSV niet ophoesten.

Schouten verruilde Excelsior in de zomer van 2019 voor net iets meer dan twee miljoen euro voor Bologna. Na vier jaar in Italië te hebben gevoetbald keerde hij voor een transfersom van vijftien miljoen euro bij PSV terug op de Nederlandse velden. Een keuze die uitstekend heeft uitgepakt, want Schouten vormde al snel een onmisbare schakel in het elftal van trainer Peter Bosz en groeide dit jaar uit tot volwaardig international. Na een sterk EK, waar Schouten in alle zes wedstrijden van Oranje een basisplaats had, zou de middenvelder dan ook zomaar alweer kunnen vertrekken uit Eindhoven.

Maar PSV hoeft op dit moment nog niet te vrezen voor een snel vertrek van de sterkhouder. “In Eindhoven moeten ze rekening houden met een vertrek van de speler, al is dat zeker geen ABC’tje”, zo schrijft Gouka. Hij verwacht dat Schouten meer geld moet opleveren dan Mats Wieffer, die afgelopen vrijdag voor een bedrag van dertig miljoen euro de overstap maakte van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. “Schouten zal duurder zijn, zeker omdat het EK iets heeft gedaan met zijn marktwaarde. Maar ook omdat PSV al vijftien miljoen neertelde en dat 20 miljoen verkoopsom te weinig oplevert. PSV gaat zo’n veertig miljoen of meer vragen”, zo klinkt het.

Dat kan PSV natuurlijk, niet in de laatste plaats omdat Schouten zijn contract nog vier jaar doorloopt. Hij speelde zich al in de belangstelling van Borussia Dortmund en Juventus. “Maar Borussia Dortmund en Juventus zijn niet de meest vermogende clubs van Europa als het op transfersommen aankomt. De Duitsers wilden Ian Maatsen graag overnemen van Chelsea, maar in Duitsland betalen ze gemiddeld zo’n 23 miljoen voor een speler. Juve is een grote naam, maar financieel kunnen ze gewoon niet heel veel”, zo schrijft Gouka, volgens wie een prijskaartje tussen de veertig en vijftig miljoen euro ‘dus ook een andere consequentie’ heeft. “In Europa zijn er sowieso niet veel clubs die zo vermogend zijn dat ze voor dergelijke bedragen spelers van 27 jaar kopen.”

Langer verblijf in Eindhoven

Een andere optie is dat Schouten zijn contract bij PSV verlengt, al moet daar dan wel een ‘vorstelijk’ salaris tegenover staan. “En misschien wel een lijstje met clubs waar PSV in de toekomst - onder de juiste voorwaarden - geen nee tegen mag zeggen”, leest het. Schouten kwam tijdens zijn eerste seizoen in Eindhoven tot veertig wedstrijden in alle competities, waarin hij vier keer scoorde. Assists geven deed hij niet, maar hij was voor de ploeg van Bosz vooral belangrijk als verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. In navolging van Bosz kan ook Ronald Koeman niet meer om hem heen. De teller interlands stond tot 18 november vorig jaar op één, maar inmiddels speelde hij elf wedstrijden voor zijn land.

