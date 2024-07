'PSV laat Benitez niet zomaar gaan: Atletico moet flink bedrag op tafel leggen'

Atlético Madrid is geïnteresseerd in de diensten van Walter Benitez, de doelman van PSV. Voor een mooi bedrag laten de Eindhovenaren de Franse Argentijn wel gaan, maar dat moet dan in de buurt komen van een getal met zeven nullen.

Momenteel zijn de eerste gesprekken tussen Atlético en PSV gaande, aangezien er een kans bestaat dat Jan Oblak vertrekt uit de Spaanse hoofdstad. De doelman was afgelopen seizoen onderdeel van een defensie die in de Eredivisie slechts 21 doelpunten tegen kreeg en dat is in het buitenland ook opgevallen. Zijn huidige contract loopt in 2025 af, dus dit is mogelijk de laatste kans om nog wat geld aan Benitez te verdienen.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zou PSV Benitez alleen voor een flink bedrag laten gaan. Volgens de journalist moet de transfersom dan in de buurt komen van de tien miljoen euro. Als dat inderdaad de transfersom wordt, maken de Eindhovenaren een mooie winst: in 2022 kwam Benitez transfervrij naar PSV.

De doelman kwam toen over van het Franse OGC Nice. In de beide afgelopen seizoenen in Eindhoven was Benitez eerste keeper, maar vorig seizoen incasseerde hij vijftien minder doelpunten dan de jaargang ervoor. Als hij inderdaad naar Atlético vertrekt, is het de bedoeling dat hij ook daar eerste doelman wordt.

