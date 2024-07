PSV troeft vele clubs af en weet groot talent langer te binden

Tygo Land gaat zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSV zetten, meldt het Eindhovens Dagblad. Het is de bedoeling dat de pas achttienjarige middenvelder zich tot medio 2029 aan de regerend landskampioen gaat binden. Met dit nieuwe contract houdt PSV hem uit de handen van diverse topclubs.

Het is de bedoeling dat PSV de contractverlenging dit weekend nog bekendmaakt. Zaterdagmiddag kwam Land nog in actie in het oefenduel met Club Brugge en kwam hij na zestig minuten spelen in het veld.

Land kwam twee seizoenen geleden voor een transfersom van zeven ton over van sc Heerenveen en wist afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie een prima indruk achter te laten. Onder meer weekblad Voetbal International verkoos de jongeling tot het beste talent van de eerste divisie. Dit seizoen zal hij ook nog veelvuldig zijn minuten maken bij Jong PSV, maar het is wel de bedoeling dat hij meer minuten zal maken in de hoofdmacht.

Volgens het Eindhovens Dagblad gelooft Land in zijn ontwikkelkansen bij PSV en kon hij zich heugen op de belangstelling van diverse (buitenlandse) clubs. “Hij kiest volgens ingewijden voor PSV omdat het hem bij de club goed bevalt en omdat Land vertrouwen voelt van de technische leiding en de directie”, schrijft Elfrink.

