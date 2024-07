Quincy Promes laat voor het eerst in lange tijd van zich horen

heeft zich weer gemeld op social media. De aanvaller, die nog altijd de Verenigde Arabische Emiraten niet mag verlaten, plaatste dinsdagochtend meerdere video’s op zijn Instagram Stories. Daarin lijkt hij te hinten naar een aankondiging.

Promes plaatste dinsdagochtend twee video’s op zijn Instagram Stories. Beide video’s staan vol met hoogtepunten van zijn tijd bij Spartak Moskou, terwijl er op de achtergrond Nederlandstalige hiphopmuziek klinkt. Constant in beeld zijn drie emoji’s: eentje met gekruiste vingers, een hartje en een zandloper. Mogelijk hint de aanvaller hiermee naar een aankondiging. Wat dat dan precies zou zijn, is afwachten.

Iets wat tot de opties behoort, is dat hij toch terugkeert bij Spartak Moskou. Bij de Russische club liep Promes eind juni uit zijn contract. Dat werd niet verlengd, aangezien Promes ‘vanwege persoonlijke redenen na het trainingskamp in de VAE niet kon terugkeren naar Rusland’. Wel sprak de club uit te hopen in de toekomst alsnog over een langer aanblijven van de buitenspeler te kunnen spreken.

Op dit moment zit Promes nog altijd in Dubai. Daar werd de aanvaller begin dit jaar aangehouden toen hij na een trainingskamp in het Midden-Oosten wilde terugkeren naar Rusland. Nederland deed vervolgens een verzoek tot uitlevering, aangezien hij nog gevangenisstraffen van anderhalf en zes jaar moet uitzitten wegens het steken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Het proces rondom zijn uitlevering is nog altijd gaande.

