Rabiot legt druk bij Spaanse smaakmaker Yamal: 'Hij moet meer laten zien dan hij nu doet'

De momenteel clubloze middenvelder van Frankrijk (hiervoor Juventus) wil bovendien nog wat extra druk neerleggen bij de 16-jarige buitenspeler. "We hebben gezien dat het een speler is die goed onder druk kan spelen. Hij heeft veel kwaliteit en speelt goed bij zijn club én voor zijn land. Maar het is altijd lastig om een halve finale te spelen in zo'n soort toernooi. Wij moeten ervoor zorgen dat hij steeds onder druk staat en dat hij niet 'lekker' aan het spelen toekomt. Om een EK-finale te spelen, moet hij meer laten zien dan hij tot nu toe getoond heeft.

Yamal speelt tot nu toe een goed toernooi met Spanje. De Zuid-Europeanen staan sowieso al bekend als het meest attractief spelende team dat nog op het EK actief is, en dat is mede te danken aan buitenspelers Yamal en Nico Williams. Het supertalent van FC Barcelona kreeg in vijf wedstrijden minuten: vier keer was dat meer dan een uur. Hij gaf al drie keer een assist, maar wist nog niet te scoren. Woensdag begint de kraker tussen Spanje en Frankrijk om 21:00 uur.

